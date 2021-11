Tutt'altro che risolti, i problemi in casa Manchester United. Solskjaer rimane in bilico, nonostante l'ipotesi Antonio Conte sia sfumata. Secondo quanto riporta il Times, ci sarebbe un altro ex Juventus nelle mire della proprietà dei Red Devils: si tratta di Zinedine Zidane, che andrebbe a ricomporre, con Cristiano Ronaldo, la coppia che ha fatto le fortune del Real Madrid.