Secondo quanto riporta il Daily Star, il Manchester United avrebbe scelto l'erede di Paul Pogba. Dall'Inghilterra, infatti, si parla di un interessamento dei Red Devils per Donny Van de Beek, trequartista dell'Ajax che piace anche alla Juventus. I bianconeri, però, partono defilati, con il Real Madrid come principale concorrente dello United per il talento olandese. Infatti, è tutto un gioco di incastri, che parte proprio da Pogba e dalla sua decisione sul futuro: entrambi i giocatori sono sotto la "tutela" di Mino Raiola, che si conferma nuovamente padrone del mercato a livello europeo.