Come scrive il Manchester United sul proprio sito ufficiale, l'ex Juve "ha segnato tre volte in altrettante presenze in campionato nel corso del mese in cui è tornato in Inghilterra, assicurandosi il riconoscimento per la quinta volta nella sua carriera. Per vincere il premio di giocatore del mese di settembre, Ronaldo ha battuto la concorrenza del terzino del Manchester City e connazionale Joao Cancelo, del difensore del Chelsea Antonio Rudiger, dell'attaccante del Newcastle Allan Saint-Maximin, dell'ala del Watford Ismaila Sarr e di Mohamed Salah del Liverpool. Il vincitore del premio viene deciso dai voti dei tifosi sul sito web della Premier League combinati con una valutazione di una giuria di esperti di calcio".