Matthijs de Ligt non andrà al Manchester United. A riportarlo è Sky Sports Uk, che spiega come il club inglese si sia tirato fuori dalla lotta per il giovane difensore dell'Ajax. Durante questa settimana, in molti lo avevano accostato allo United, per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, ma Sky spiega che il fenomeno olandese non sia più tra gli obiettivi: il motivo va ricercato nel fatto che, ad Old Trafford, ritengono già fatto il suo accordo con il Barcellona per la prossima estate.