Come racconta il Mundo Deportivo, Real-United potrà giocarsi a Torino, all'Allianz Stadium. La partita dell'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League, tra Manchester United e Real Sociedad, potrebbe infatti essere disputata in Italia. Servirebbe avere l'OK da parte del governo italiano, con la decisione che poi spetterà esclusivamente all'Uefa. L'emergenza Coronavirus continua ad attanagliare l'Europa e ancora i casi rilevati sono in numero importante. Per questo, match europei di Champions ed Europa League potrebbero svolgersi altrove. Manca ancora l'ufficialità, l'Italia è una delle nazioni candidate a ospitare i match.