È già stato etichettato come ‘nuovo Kulusevski’ in quanto l’Atalanta stava trattando la sua cessione in prestito al Parma, proprio come fatto per lo svedese classe 2000, esploso con gli emiliani e acquistato lo scorso gennaio dalla Juventus. Ma alla fine, come riporta Sky Sport, la Dea ha deciso di vendere Amad Diallo Traorè al Manchester United. E che affare. Si tratta di un’operazione da circa 30 milioni di euro più bonus a titolo definitivo, molto più allettante rispetto al prestito destinato al Parma.