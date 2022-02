Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba è sempre rimasto nel cuore dei tifosi della Juventus. Paul più volte ha dichiarato amore per la Vecchia Signora e attualmente ha il contratto in scadenza a giugno. Come riporta Mirror il polpo non rinnoverà con i Red Devils e li lascerà ancora una volta a zero. Alla finestra ci sono Real Madrid e Paris Saint Germain. La posizione della Juventus al momento sembra essere più defilata.