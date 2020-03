Paul Pogba sta prendendo in considerazione l'ipotesi di ​un rinnovo di contratto con il Manchester United. Il centrocampista del Manchester United è da tempo nel mirino della Juventus che lo riporterebbe volentieri in bianconero. Ma secondo il Daily Mail nelle ultime settimane il giocatore francese sta rivedendo i propri piani per il futuro e non esclude una permanenza nei Red Devils. Negli ultimi mesi Pogba aveva fatto capire più di una volta di voler cambiare aria e su di lui c'è anche l'interesse del Real Madrid.