Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba non è mai del tutto uscito dai radar bianconeri e il giocatore è sempre rimasto fortemente legato a Torino. Il contratto di Pogba è in scadenza al termine di questa stagione tuttavia come riporta Sky non ha fretta di prendere una decisione sul suo futuro. Nessun accordo raggiunto con qualche club interessato e nemmeno una decisione comunicata al Manchester United dopo l'offerta di rinnovo di contratto fatta al giocatore lo scorso luglio. Il futuro di Pogba dunque resta un'incognita.