Paul Pogba ancora ko. Il centrocampista francese, che in estate la Juventus aveva provato a riportare a Torino, salterà anche la gara contro il West Ham in programma domenica alle 15. E' la terza partita dalla quale è escluso a causa di un problema alla caviglia che lo perseguita. Da inizio stagione, ha giocato quattro partite servendo due assist ai compagni, poi ha saltato le sfie contro il Leicester in campionato e Astana in Europa League prima di quella di domenica.