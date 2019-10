La panchina di Ole Gunnar Solskjaer è sempre più in bilico dopo l'ultima sconfitta in campionato contro il Newcastle, ma per l'eventuale sostituto non c'è solo Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus è uno dei profili che interessano la dirigenza del club inglese, ma, in caso di esonero, è una corsa a cinque nella quale ci sono anche Rodgers, Pochettino, Wenger e Southgate. Questo quanto riporta il Sun.