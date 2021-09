la sua ultima apparizione per ilriparte oggi ufficialmentealle 16 contro ilquando tornerà da titolare a Old Trafford per laI Red Devils di Ole Soskjaer sono a caccia di punti importantissimi per la rincorsa alla vetta della classifica e possono contare sul nuovo numero 7, che arriva dalla Juve.De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Sancho, Fernandes, Greenwood; RonaldoWoodman, Clark, Lascelles, Hayden, Manquillo, Ritchie, Longstaff, Willock, Almiron, Joelinton, Saint-Maximin