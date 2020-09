Adesso è ufficiale. Sia la maglia, sia la somiglianza. Da tempo si vociferava del terzo kit del Manchester United: bande larghe, un po' orizzontali, un po' a tema libero, comunque bianche e nere. La casacca non si discosta dalla tradizione: resta il rosso, che colora lo stemma dello sponsor e soprattutto il logo del team. Però... però sembra una maglia della Juventus, con quel black&white maculato che è ben più di un richiamo. Di un forte richiamo. Qualcuno tra i commenti ha provato a scherzarci su: "Ma l'avete fatto per Pogba?". E chissà che non arrivi qualche ricordo nella mente del calciatore francese, sempre più destinato a ripartire da Old Trafford.