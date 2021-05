Paul Pogba ieri sera ha vissuto la sconfitta del suo Manchester United nella finale di Europa League contro il Villarreal. Una partita difficile per il centrocampista francese, relegato a un ruolo di vertice basso di centrocampo che lo ha messo un po' in difficoltà. Mister Solskjaer l'ha tolto dal campo a 5 minuti dalla fine dei tempi supplementari, non ha dunque partecipato all'infinita lotteria dei rigori che ha premiato gli avversari. Ora la domanda è: questa partita beffarda è stata l'ultima di Pogba in maglia United? La Juventus continua a sognare...