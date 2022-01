Ancora in bilico il futuro di Donny van de Beek, centrocampista del Manchester United più volte accostato alla Juventus in passato. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, i Red Devils non hanno ancora preso una decisione su un eventuale prestito, né l'hanno comunicata ai suoi agenti. Di contro, c'è da registrare la volontà del manager Ralf Rangnick, che vorrebbe tenerlo almeno fino alla fine della stagione. Si era parlato di un interesse del Borussia Dortmund, ma per il momento non ci sono stati contatti.