Dopo la risicata vittoria contro il Lugano, l'Inter di Antonio Conte torna in campo alle ore 13.30, le 19.30 ora locale a Singapore, per affrontare in amichevole il Manchester United, in International Champions Cup. I nerazzurri, privi di Mauro Icardi, ancora in vacanza in attesa di capire il suo futuro sul mercato tra Juventus e Napoli, affrontano i Red Devils, in cui il nome più atteso tra i tifosi bianconeri, Paul Pogba, parte da titolare.



MANCHESTER UNITED-INTER 0-0 LIVE



MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Wan Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Matic, Pogba, James; Lingard, Martial, Rashford.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Longo, Esposito.