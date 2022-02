Il Manchester United sta cercando dei possibili sostituti a centrocampo nel caso in cui partisse Paul Pogba. Da sempre rimasto nel cuore dei tifosi della Juventus e sempre legato alla città di Torino. Come riferisce ESPN i Red Devils nel caso in cui Pogba dovesse lasciare Manchester in estate avendo il contratto in scadenza il 30 giugno, starebbero sondando il terreno con il Borussia Dortmund per il centrocampista diciottenne Jude Bellingham che era già finito nel mirino dei Red Devils la scorsa estate salvo poi restare in Germania per la stagione in corso.