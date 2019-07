Il Manchester United vola in Norvegia, ma senza due uomini mercato. I Red Devils partiranno per Oslo per disputare, domani, un'amichevole contro il Kristiansund, ma tra i convocati non figura il nome di Romelu Lukaku, uomo mercato che piace a Juve e Inter. Assente anche Darmian, altro profilo che interessa ai bianconeri come vice Alex Sandro.



I CONVOCATI - Ecco i convocati ufficiali, come riportati sul sito del Man United: "David De Gea, Lee Grant, Joel Pereira, Sergio Romero; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford".