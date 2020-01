Lavori in corso per il Manchester United, che potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo ma non vuole perdere a zero Nemanja Matic in scadenza di contratto: il futuro del centrocampista serbo potrebbe essere in qualche modo legato a quello di Paul Pogba, che ha voglia di cambiare aria e sul quale la Juventus sta facendo più di un pensiero. I bianconeri sono in contatto con Raiola che sta facendo da tramite tra i due club per provare a portare a termine l'operazione. Intanto i Red Devils pensano al rinnovo di Matic, come riporta il Sun: l'idea è quella di prolungare il contratto di almeno un anno.