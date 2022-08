è a Torino. E se non sapete chi è, vi basti conoscere questo: è il direttore sportivo del, i Red Devils sono infatti in missione per convincere Adrien Rabiot a volare in Inghilterra.Un incontro tra le parti c'è stato già ieri, ma è risultato poco decisivo. Anzi. Ancora tanta strada da percorrere, come inteso dal successivo contatto con il giocatore e con la sua mamma-agente Veronique. Per ora Rabiot resta dov’è. E quest’intoppo evidentemente frena l’arrivo di Leandro Paredes. L’argentino è da tempo in accordo con la Juve.