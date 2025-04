Hojlund non segna di nuovo, Amorim: "Vi dico di che cosa ha bisogno"

Il Manchester United non riesce a bissare il successo dell'Europa League. I Red Devils perdono ancora in campionato, e dopo la sconfitta con ilrestano al quattordicesimo posto, a ben 19 punti di distanza dalla zona coppe europee.Il momento complicato del club allenato da Amorim passa anche dalla difficoltà a segnare , che si vede anche e soprattutto con Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, come riportato da Matteo Moretto, è uno dei profili seguiti dalla Juventus per il prossimo mercato, infatti l'ex Atalanta non è certo della sua permanenza a Manchester.

Le parole di Amorim su Hojlund

Del suo momento di difficoltà ha parlato lo stesso Amorim nel post partita."L'unico modo che conosco è lavorare su di lui facendogli vedere i video. Ha bisogno di segnare un goal, e non lo farà se non c'è. Per questo provo a gestire questo aspetto durante le partite. Ha bisogno di segnare una rete, è tutto ciò di cui un attaccante ha bisogno".