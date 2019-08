I contatti tra Manchester United e Juventus sono continui e serrati. Occorre aspettare ancora qualche giorno per vedere se saranno anche proficui. Al momento, infatti, sono tanti i nomi tirati in ballo dalle due società: Dybala, Lukaku, Mandzukic, Pogba e Matuidì. Proprio Matuidì è il giocatore individuato dai Red Devils per sostituire, eventualmente, Paul Pogba. Le due società stanno trattando. Di sicuro c’è solo una cosa: Pogba vuole lasciare Manchester. Ritornerebbe molto volentieri alla Juve ed approderebbe, altrettanto volentieri, al Real Madrid. Nel frattempo Matuidì continua ad allenarsi con i compagni alla Continassa. Ancora pochi giorni e tutte le carte andranno al loro posto.