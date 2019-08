Ceduto Lukaku all'Inter, in attesa solo delle ufficialità, il Manchester United ha trovato l'erede del belga. Le opzioni sono due: Mario Mandzukic e Inaki Williams. Secondo Sky Sport, infatti, la trattativa per il croato ha avuto un colpo sull'acceleratore proprio nelle ore successive al via libera per Lukaku, a dimostrazione di come l'affare non fosse dipendente dallo scambio con Dybala. Come riportato da Chiringuto TV però, i Red Devils starebbero pensando anche a Inaki Williams, centravanti dell'Athletic Bilbao. In caso di prolungamenti sul fronte Mandzukic, vista la chiusura imminente del mercato inglese, lo United starebbe pensando di pagare all'Athletic Club la clausola da 88 milioni che pende su Williams, così da sveltire ogni eventuale trattativa.