La Juventus vuole andare all in per Paul Pogba in vista della prossima estate, ma il futuro del centrocampista francese è stato congelato dal Manchester United, nonostante la volontà di cambiare aria confermata più volte dallo stesso Pogba. I bianconeri lo riabbraccerebbero volentieri, ma i Red Devils hanno frenato. Il motivo? Secondo la stampa inglese, a fine stagione ci sarà l'ennesima rivoluzione tecnica in casa dello United e sarà il nuovo allenatore (tra i quali in corsa c'è proprio l'ex Juve Allegri) a provare a convincere Pogba a rimanere in Inghilterra.