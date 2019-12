Il Manchester United punta a bruciare la concorrenza sul tempo. Secondo quanto riporta l'inglese The Sun, i Red Devils sarebbero fiduciosi di aver trovato la formula perfetta per convincere il Salisburgo a cedere il talento norvegese Earling Brut Haaland. Il classe 2000 ha stupito tutti e anche la Juventus lo segue da vicino, come potenziale colpo "alla De Ligt!", ma le 76 milioni di sterline (90 milioni di euro) messe sul piatto dallo United potrebbero bastare. Il giocatore verrebbe acquistato subito e lasciato in prestito fino a fine stagione in Austria.