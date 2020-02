Non solo campo, perché la Juventus continua a muoversi anche sul mercato in vista della prossima stagione. Il nome caldo è quello di Paul Pogba, che Fabio Paratici vorrebbe riportare in bianconero e sta lavorando insieme all'agente del giocatore Mino Raiola per trovare l'offerta giusta per convincere il Manchester United. I Red Devils stanno entrando nell'ottica di vendere il centrocampista francese e, secondo il Sunday Mirror, l'obiettivo del club inglese è quello di cederlo prima dell'inizio dell'Europeo, quando poi verrà chiuso il bilancio.