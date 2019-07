Il Manchester United è in pressing su Paulo Dybala. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino è tornato prepotentemente nel mirino dei Red Devils che nelle prossime settimane potrebbero perdere sia Lukaku che Pogba. Al momento La Joya si trova in vacanza e rientrerà a Torino solo nei primi giorni di agosto.



SCELTA JUVE - In tutto questo la Juventus ha deciso il futuro dell'attaccante argentino che piace anche al Psg: secondo il Corsport, Dybala può partire per una cifra superiore agli 80 milioni di euro anche se prima Sarri lo vuol testare per capire come può inserirsi all'interno dei suoi schemi. Nella testa di Sarri, Dybala può agire da falso nueve. Tra qualche giorno anche lui sarà a disposizione del nuovo tecnico bianconero. In attesa di capire le offerte che arriveranno.