Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo attaccante, in un momento di crisi che culminerà con la sfida di oggi contro l'Arsenal, un classico del calcio inglese. Dopo che Rasmuse Joshuanon sono riusciti a convincere appieno la dirigenza, i Red Devils hanno intensificato la caccia a un centravanti. Tra i principali obiettivi figura Victor Osimhen.Convincere il Napoli a cedere il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, non sarà semplice. Lo United potrebbe sfruttare la clausola di 75 milioni di euro, valida solo per i trasferimenti all'estero nella prossima finestra di mercato. Tuttavia, l'intenzione è quella di intavolare una trattativa che includa anche Hojlund come contropartita. Il danese, ex Atalanta, conosce bene la Serie A. Inoltre, anche Joshua Zirkzee è finito nel mirino della Juventus, creando una trama di intrecci che potrebbe svelarsi solo al termine della stagione.

Nel frattempo, i Red Devils hanno avviato dei contatti per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. I londinesi lo valutano 40 milioni di sterline, una cifra decisamente più accessibile rispetto ad Osimhen. Tuttavia, le decisioni sul mercato dipenderanno anche dalle strategie future del club, che, a causa del recente ridimensionamento economico, potrebbe dover rivedere le proprie priorità sul fronte del mercato.