Il mercato ieri si è chiuso, ma ora si aprono le prospettive per le prossime finestre di trasferimenti. E alcuni nomi caldi continuano a circolare accostati ai club più prestigiosi. Come Erling Haaland, a segno peraltro stasera in Norvegia-Olanda, uno dei giocatori più ambiti al mondo. Secondo Espn il Manchester United, non pago dell'acquisto di Cristiano Ronaldo, si sta orientando proprio sul centravanti del Borussia Dortmund. Le chiavi dello United per convincere Haaland sono due: