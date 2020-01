Questa volta ci siamo, Bruno Fernandes sarà presto un giocatore del Manchester United. Il club inglese ha raggiunto un'intesa sulla base di 55 milioni di euro più 25 di bonus nelle scorse ore, con il centrocampista dello Sporting Lisbona che è pronto a trasferirsi. Il giocatore è atteso domani in Inghilterra per sostenere le visite mediche. Dopo lunghi corteggiamenti l'accordo è chiuso. Bruno Fernandes in passato è stato un obiettivo della Juventus, ai tempi della Sampdoria, prima ancora del passaggio in Portogallo che l'ha consacrato in maniera definitiva.