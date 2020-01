La Juventus punta gli occhi sul Manchester United: Paul Pogba ma non solo. I bianconeri stanno seguendo con attenzione la situazione dell'olandese Tahith Chong, in scadenza di contratto con i Red Devils e obiettivo della Juve a parametro zero. Pista però diventata fredda nelle ultime settimane, perché, secondo il Sun, lo United gli ha proposto un rinnovo da 2 milioni di euro all'anno più altri due al momento della firma. Nelle prossime settimane l'incontro decisivo.