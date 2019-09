Lo United continua a guardare verso l'Italia, non solo per il mercato in uscita. Dopo le partenze di Smalling e Darmian, i corteggiamenti reciproci con la Juve per Dybala e Pogba, i Red Devils vorrebbero riaprire il canale con la Serie A quando riaprirà il mercato a gennaio. La Joya resta un pallino, ma non ci sarà solo l'attaccante argentino nella lista della spesa. Come riporta il Manchester Evening News, infatti, Solskjaer vorrebbe mettere le mani anche su Milinkovic-Savic. Una sfida con la Juventus che si potrebbe intensificare anche per quanto riguarda Eriksen del Tottenham: il duello con Paratici pare annunciato.