Manuel Locatelli è uno dei nomi più caldi per il centrocampo della Juventus in ottica mercato. Un profilo che piace molto ad Andrea Pirlo ma non solo, se è vero che anche il Manchester City lo segue da qualche settimana. Come spiega Calciomercato.com, infatti, gli scout di Guardiola lo hanno inserito nei loro elenchi.



Con una concorrenza del genere, sarà un po' più difficile vedere il centrocampista della Nazionale vestire la maglia bianconera: con una società come il City alla porta, il Sassuolo che già chiedeva 40 milioni di euro e non aveva molta intenzione di scendere, può ora puntare sull'effetto asta senza abbassare le pretese. Quest'estate ci sarà da divertirsi. Prima sul campo, con Locatelli protagonista nel centrocampo dell'Italia agli Europei, poi negli uffici del calciomercato.