Il Manchester City guarda al futuro. Non solo i grandi campioni del presente, perché Guardiola getta sempre un occhio altrove, sui migliori giovani talenti in circolazione che un giorno possano diventare dei fuoriclasse. Le mire sono finite in casa Fluminense, dove i Citizens starebbero stringendo per due giocatori. Stando a quanto riporta la stampa inglese, non solo il 17enne Kayky, ma anche il compagno di squadra Metinho, definito “il nuovo Pogba”.