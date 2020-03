1









Anche in periodo di coronavirus, le squadre sono attente ad individuare gli innesti per la prossima stagione. È il caso del Manchester City, con l’obiettivo primaria rinforzare quel reparto che gli ha sempre dato meno garanzie, ovvero la difesa. Secondo quanto riporta il Daily Express, Pep Guardiola vorrebbe ritentare l’assalto per Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero gode della profonda stima dell’allenatore catalano, che più volte nelle sessioni di mercato passate ha provato a chiedere alla dirigenza l’affondo per il giocatore. Bonucci, nel frattempo, si è mosso al Milan per poi tornare a Torino, ma per ora niente Manchester City che, nonostante l’esclusione dalle coppe e una conseguente riduzione di appeal a livello internazionale, tenterà comunque il colpo.