Il Covid colpisce anche Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato in giornata, insieme al suo vice Juanma Lillo. Entrambi sono stati posti in isolamento, come da prassi, pertanto a guidare la squadra inglese nel match di domani di FA Cup contro lo Swindon sarà l'assistente Rodolfo Borrell.