Mauricio Pochettino è la scelta numero 1 del Manchester City per il post Guardiola. Lo assicura il Daily Star, che spiega come il tecnico del Tottenham sia ritenuto il profilo più adatto per sostituire il catalano e sia in cima alla lista del mercato inglese. Guardiola, infatti, starebbe considerando di prendersi un anno sabbatico dalla prossima estate in avanti e così il City si porta avanti.