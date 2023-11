Come racconta Gazzetta, Pep Guardiola, nel ruolo di equilibratore al fianco di Rodri, si è inventato nella passata stagione la variante Stones e, complici i problemi fisici, Kalvin ha giocato con il contagocce. Le cose non stanno andando diversamente in questi primi mesi del 2023-24, motivo per cuipotrebbe lasciare l’Etihad a gennaio, fosse anche temporaneamente, nonostante il grande investimento fatto dal City poco più di un anno fa.