Un'offerta da far girare la testa. Il Manchester City non ha nessuna intenzione di perdere Pep Guardiola nè ora nè in futuro: ecco perché il club avrebbe pronta una proposta di rinnovo a cifre quasi scioccanti. Come riporta il club, lo sceicco Mansour ha pensato a nuovo contratto di 5 anni a 23 milioni a stagione, per un totale di 115 milioni di euro. Sei milioni in più all'anno rispetto a quanto percepisce ora. A queste cifre la pressione della Juventus potrebbe farsi meno intensa, per non dire nulla: un rinnovo scaccia proposte.