La Juventus è alla ricerca di un sostituto per Paulo Dybala in estate. Nelle ultime ore si è parlato molto dell'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus. Stando a quanto riporta Tuttosport l'attaccante potrebbe lasciare Manchester. In estate soprattutto dopo l'arrivo di Julian Alvarez e quello possibile di Erling Haaland il giocatore potrebbe trovare sempre meno spazio e di conseguenza decidere di cambiare squadra. La Juventus resta alla finestra.