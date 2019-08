Come riporta il Sun, la vittoria in Community Shield ai danni del Liverpool non ha minato la volontà di volti nuovi in casa Manchester City. Pep Guardiola ha espresso una richiesta dell’ultimo minuto: vuole Isco, trequartista spagnolo del Real Madrid. Il giocatore, classe 1992, ha un costo che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Il nome dello spagnolo è sempre stato in cima alla lista dei pensieri dell’ex tecnico della Juve Massimiliano Allegri ma, nonostante l’interessamento, non si è mai arrivati ad un accordo ed al suo trasferimento in bianconero.