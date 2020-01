Per tutta l'estate il nome di Pep Guardiola è stato accostato alla Juventus, finché poi è stato ufficializzato l'arrivo di Sarri che ha messo fine alla telenovela. Lo spagnolo è rimasto sulla panchina del Manchester City che ultimamente sta faticando a trovare gioco e risultati. Ad analizzare la situazione è lo stesso Guardiola, che risponde alle critiche: "Ho fallito ogni anno da quando ho vinto sei trofei nella mia stagione al Barcellona. Dopo esserci riuscito, ho fallito di anno in anno. Ma è qualcosa che accetto, non ho nessun problema".