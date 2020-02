Secondo quanto riportano i media inglesi il Manchester City rischia di vedere i suoi calciatori andare via a zero al termine della stagione. I calciatori, infatti, potrebbero lasciare il club in cambio di nessun indennizzo per inadempienze contrattuali da parte della società che perderà quasi certamente anche Pep Guardiola. Secondo Tuttosport, ci sono il 70% di possibilità che il tecnico lasci il Manchester City anche se il suo approdo alla Juve è dato solo al 5% dal quotidiano. Intanto il City rischia grossissimo, tutto ciò che ha costruito in questi anni rischia di svanire.