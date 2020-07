Asse di mercato rovente tra Manchester City e Bayern Monaco. Leroy Sané, esterno d'attacco dei Citizens, dalla prossima stagione si unirà ai bavaresi, ma potrebbe non essere l'unico giocatore a cambiare maglia. Secondo quanto riferito da Sport Bild, infatti, il City starebbe pensando a Kingsley Coman, attaccante ex Juve, oggi al Bayern, per sostituire Sané. Il francese piace molto al tecnico Guardiola.