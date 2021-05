"Sono contentissimo del lavoro svolto da Enzo Maresca come allenatore della nostra squadra Under 23, ho la sensazione che diventerà un allenatore straordinario, proprio come Mikel Arteta. Ha contribuito a far crescere tanti giocatori!"



Queste le dichiarazioni di Pep Guardiola, fresco di vittoria della Premier League e prossimo alla finale di Champions League contro il Chelsea. Arteta, invece, menzionato da Guardiola come pietra di paragone con Maresca, siede sulla panchina dell'Arsenal.

L'ex centrocampista della Juventus è approdato a Manchester la scorsa estate, a fine agosto 2020.