L'avvocato Alberto Galassi, membro del CdA del Manchester City, ha parlato a Sky Sport delle voci sull'arrivo di Pep Guardiola alla Juve: "In qualità di consigliere, sono rimasto molto stupito di leggere una corbelleria enorme come quella sull'arrivo di Guardiola a Torino. Primo: l'allenatore vuole rimanere al Manchester City, ha altri due anni di contratto. Secondo: qualsiasi club strutturato e organizzato e gestito in maniera magistrale da Pavel Nedved, che è un amico, non avrebbe mai permesso l'uscita di una notizia del genere. Perché la prima cosa che un club serio fa è contattare l'altro club, visto che non è pensabile che il City sia all'oscuro che c'è una presentazione di Pep la prossima settimana. La cosa è totalmente priva di fondamento ed è triste che sui social network sia andata ovunque. Siamo al ridicolo".



PEP SECCATO - "Guardiola è il primo che, dalle spiagge di Abu Dhabi, è seccato da tutto questo", aggiunge Galassi: "E' una persona seria, un professionista eccezionale e non riesce a comprendere perché la sua parola non venga ascoltata. Non capisco perché un club debba intervenire per spiegare un fatto certo, che Guardiola non vuole andare via dal Manchester City. Non parliamo di nessuna clausola perché il tema non si pone, non esiste".



SUL RINNOVO - "C'è tempo e non è previsto"



CONTATTO CON NEDVED - "Ho già parlato con Pavel Nedved, che è mio amico da tanti anni. Ci siamo sentiti e ci siamo fatti due risate. La Juve non ha bisogno di essere difeso e tutelato da nessuno, ma ci siamo resi conto che la questione era diventata ridicola".