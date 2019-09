Un avvio di stagione in salita per Phil Foden, utilizzato per solo per 11 minuti da Pep Guardiola. Dopo una grande partita con la maglia dell'Inghilterra Under 21 contro i pari età della Turchia, il centrocampista manda un messaggio all'allenatore del Manchester City: "Pep ha idee sue, ma io sono consapevole di quello che posso fare. Mi alleno ogni giorno dando il massimo e voglio giocare perché mi sento pronto. I compagni mi dicono di avere pazienza, ma io ho fame di giocare e vorrei farlo in ogni partita. Sarebbe bello se Guardiola avesse visto la partita contro la Turchia, ma magari era in vacanza o a giocare a golf... Se così fosse, non lo biasimerei". E la Juventus, che un anno fa lo seguiva da vicino, potrebbe presto tornare alla carica per il talento del City.