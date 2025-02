Manchester City, altri guai? Arriva pure la denuncia della Liga

Getty Images

Il presidente di LaLiga, Javier Tebas, ha annunciato che la lega spagnola ha formalizzato un reclamo presso la Commissione Europea, accusando il Manchester City di aver violato le normative UE sulla concorrenza. La denuncia, come riportato da SkySports, è incentrata sul regolamento che disciplina le sovvenzioni estere. Secondo LaLiga, il club inglese avrebbe ricevuto sussidi dagli Emirati Arabi Uniti, i quali avrebbero migliorato la sua competitività e provocato distorsioni significative nei mercati nazionali e continentali.Tebas ha dichiarato: "Tutto ciò che fanno è cercare modi per aggirare le regole e i regolamenti. Abbiamo portato questi dati all'Unione Europea". Il presidente di LaLiga ha anche sottolineato l'importanza di garantire che tutte le squadre siano soggette a regole di trasparenza e governance, assicurando una concorrenza equa nel panorama finanziario e sportivo, specialmente per le squadre non appartenenti all'UE ma che operano in Europa.

LaLiga sostiene che il Manchester City beneficia di risorse fornite a condizioni non di mercato, che gli permettono di fare acquisti importanti sul mercato dei giocatori e degli allenatori, superando i limiti imposti in condizioni normali. Questo, a loro avviso, non solo rafforza il City ma crea un dislivello competitivo, penalizzando le altre squadre.