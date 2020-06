Sta per arrivare il momento della verità. Domani, il Tas di Losanna comincerà l’esame del ricorso presentato dal Manchester City contro l’esclusione dalle prossime due edizioni delle coppe europee e una multa di 30 milioni di euro per aver violato le norme del Fair Play Finanziario. In particolare, il club è accusato di aver gonfiato, nel corso degli anni, i ricavi provenienti dalle sponsorizzazioni. La sentenza è oggetto di interesse anche per la Juventus: tra i giocatori agli ordini di Guardiola ci sono Gabriel Jesus, che tanto piace a Sarri e Paratici, e il sogno proibito Kevin De Bruyne. Un esito negativo per i Citizens, ovvero la conferma della sanzione, spingerebbe molti giocatori a lasciare il club. Per questo, la Juve tiene le antenne ben sintonizzate su questo canale.