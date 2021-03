2









“Mancavano giocatori di esperienza, c’erano tanti giovani e quindi pochi si facevano sentire e capivano il momento della partita. Infatti ho chiesto a Cristiano Ronaldo e Alex di farsi sentire, però purtroppo ce n’erano troppo pochi”. Così Andrea Pirlo denunciava la carenza di uomini di esperienza contro il Verona. In effetti i tanti infortuni hanno privato la rosa a sua disposizione dei senatori dello spogliatoio, come Chiellini, Bonucci, Cuadrado e Dybala, assenze ingombranti che la Juve spera di recuperare il prima possibile. Ma in quanto a gioventù, i numeri dicono il contrario.



I DATI - Repubblica riporta una serie di dati e statistiche, che snocciolano la questione esperienza. Innanzitutto l’età media: la Juve vista in campo al Bentegodi era più vecchia della formazione di Juric (26,6 anni di media contro 25,8). I tredici bianconeri impiegati sommavano 2.489 minuti in campionati di prima divisione, quindi 191 a testa, mentre gli scaligeri 1.772, 110 cadauno. Anche a livello individuale il confronto non regge: quasi tutti i giocatori bianconeri giocano regolarmente con le proprie nazionali, mentre nel Verona il solo Barak e, qualche volta, Lasagna. Il più giovane della Juve era Kulusevski, calciatore da 60 partite in Serie A e 8 nella Svezia, un anno in meno invece il classe 2001 Ilic, che vanta 17 presenze nella prima divisione serva e 18 in Serie A. Insomma, i dati mostrano una Juve tutt’altro che inesperta, soprattutto quando nell’undici di partenza può vantare un record man come Cristiano Ronaldo. L’unico sbilanciamento a favore del Verona risiede in panchina, dove Juric è al settimo campionato mentre Pirlo al primo I GIOVANI - E i giovani? Per ora, l’impiego è stato marginale. L’unico realmente lanciato è stato Frabotta, ultimamente relegato in panchina. Gli altri invece sono stati schierati in Coppa Italia: da Dragusin a Fagioli, i talenti dell’Under 23 si sono visti solo in partite di importanza tutt’altro che primaria.